Kalavõrgudmeelitavad hülgeid kuikiirtoidurestoranid

Hülge elu meres pole sugugi meelakkumine. „Vaadake, kui suur on meri, sealt tuleb kala üles leida ja kinni püüda. Hülged on väga peenelt häälestatud toitumismasinad, neil läheb päris suur energia kala leidmise ja kinni püüdmise peale. Vabas looduses pole neil raiskamise võimalustki,” seletas Jüssi.

See, mida kalurid oma võrkudes näevad, on teine lugu. Kui kala on võrku kinni püütud, ei pea hüljes teda taga ajama, seega jääb suur osa tööst tegemata ja on vaid söömise vaev.