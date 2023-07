NÄDALA MÕTE: Loomad elutoas!

Kurioosne on Pärnus tekkinud olukord. Kümme aastat elamurajooni kortermajade akende all karjatatud lihaveised sõid rannaniidud puhtaks, pilliroo kõrval hakkasid kasvama niidutaimed ja linnud tulid pesitsema. Inimesed said kergliiklusteel jalutades imetleda kauneid merevaateid. Lõputult voorisid pered karjamaa äärde lihaveiseid uudistama. Tundub idüllina.