Punalutikad trügivad õuest tuppa ja suhu

Ka Toots on täheldanud, et viimase paari aastaga on punaseid lutikaid tema õues ja aias ning kodu ümbruses aina rohkem. «Mõne päeva eest sõin aias toompihlaka marju ning üks lutikas sattus mulle ka suhu. Väga kibe maitse oli ja läks jupp aega, enne kui maitse suust ära sain,» kirjeldas ta. «Nüüd on neid juba nii palju, et kui välisukse või akna lahti jätan, siis ronivad tuppa.»