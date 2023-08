Kurdidele viis George W. Bush vabaduse ja õitsengu

Haji mäletab aega, kui praeguse avara valge konteinerpoe asemel oli pisike telk, kuhu korraga mahtus viis klienti. Tema karjäär läks ülesmäge koos kaupluse kasvuga: 2017. aastal edutati ta poe asejuhiks, mis on kõrgeim ametikoht, mida kohalikud pidada saavad. PXi juht on alati ameeriklane. Järjepidevust kannab siiski kohalik, sest USAst läkitatud juhid tulevad kõrbebaasi vaid aastaks.

Töökoht on aga vaid üks isiklik detail, mille eest Haji USA-le tänulik on. Palju suurem asi on 2003. aasta invasioon. «George W. Bush tegi Iraaki tulles õiget asja. Ma tean, et palju USA sõdureid langes, aga kurdidele oli see hea aeg. Me saime uue Iraagi,» kiidab ta. «Inimeste elud ja majandus muutusid sada protsenti.»