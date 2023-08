Eestiski levinud voogedastusplatvorm HBO on suve jätkuks programmi lisanud kunagisi menusarju, mis praeguses ajas on mõnusalt poliitiliselt ebakorrektsed. Üks neist on 1990. aastatel laineid löönud «Ally McBeal»​, kus suurlinna advokaadibüroos iga päev kummalisi olukord tekib. Kiiksuga menusari vabastas paljud näitlejad muredest nii kuulsuse kui ka raha pärast. Samas aga pidid seriaali naisnäitlejad kaamera taga rinda pistma tõsiste tervisemuredega.