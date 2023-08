Nädala kodu ⟩ Kontrollitud modernsus keset männimetsa

Terrass on pikendus elutoale, kust redeliga pääseb lakapeale ehk laste magamistuppa. Foto: Konstantin Sednev

Linnamugavustega lihtsus

Modernses raudvitrioliga viimistletud lehiselaudisega puumajas on köök-elutuba ja magamistuba. Köögi kohal on laste magamistuba ehk lakapealne. Arhitektuuriteadlasest perenaise hinnangul on suvilas kõik, mida vaja, olemas. Küsimus ongi ju selles, kui palju ruume on tegelikult vaja. «Siin ongi selline koht, kuhu tuled ja lihtsalt oled. Majja vedasime maa-aluse kaabliga elektri, vesi tuleb oma puurkaevust. Meil on vesiklosett, dušš ja väike elektrisaun. Kunagi ehitame suurema sauna. Eestlane ja soomlane on ikka ära rikutud, neil peab olema saun.»

Suvilas on väike elektrisaun, sest õige suvilaelu käib koos saunaga. Foto: Konstantin Sednev

Suvila sisustus on napp. Suure mustriga vineerist köögimööbli kujundas ja tegi Andres ise. Muu mööbel on hangitud siit-sealt ikka praktilisust ilmas pidades. Näiteks öömajalistest külalistele mõeldes on valitud lahtikäiv diivan.

Suure mustriga vineerist köögimööbli kujundas arhitektist majaperemees ise. Foto: Konstantin Sednev

Mõlema toa seinal on arhitektist kunstniku Arne Maasiku must-valged teosed. Võsateemaline foto ilmestab kööki ja magamistoas olev pilt seeriast «Arhitektoonika» ehk ongi arhitektidele mõistetavam.

Lugemisnurga vaate pärast nihutati terrassi asukohta.. Foto: Konstantin Sednev

Elutoas on ka kamin, mis annab küdedes sooja, aga kui halud on põlenud, jahtub kiiresti maha. Kamina kõrval akna all on lugemisnurk, mis tingis ka ühe projektijärgse muudatuse. «Siin elades tundus, et tugitoolis istudes ja lugedes raamatulehelt pilku tõstes on otsevaade mustikaväljale nii oluline, et nihutasime terrassi natuke maja gabariidist välja. See oli üks oluline väike asi, millele algul ei oska tähelepanu pöörata,» osutab arhitekt.