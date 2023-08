Minister muudab ise Narvas viis tänavanime, kuna volikogu pole vedu võtnud

Kohanimenõukogu on ajaloolaste eksperdiarvamusele tuginedes tuvastanud, et Narva linna territooriumil asub viis tänavat, mille nimed on Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatud. Need on Aleksei Juhhanovi, Arsenti Bastrakovi, Igor Grafovi, Mihhail Gorbatši ja 26. Juuli tänav.