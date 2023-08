Kõik Narva linnavolikogu liikmed peavad ühel päeval raekotta kokku tulema, et istungisaalis uusi hääletusseadmeid kasutama õppida. Praegu puudub hääletusnuppude kasutamiseks õiguslik aluski. «Peame volikogu töökorda täiendama, sest praegu on seal kirjas, et me võime oma otsust näidata vaid käetõstega. Seda tuleb muuta,» selgitas linnavolikogu esimees Tatjana Stolfat (KE).