Bruce või Bruno?!

Esimene hitt Bruno nime all oli «Respect Yourself», mis jõudis Billboardi edetabelis saja menukama pala hulka. Kanadas oli laul koguni esikümnes. Kui Willisest sai suur filmistaar, ei unustanud ta ometi muusikukutset. Kuigi artist Brunost ei saanud maailmanime, ei visanud Willis mikrofoni siiski nurka ja osales nullindatel oma filmide «Hudson Hawk»,« The Whole Nine Yards» ja «Rugrats Go Wild» muusika loomisel.