Omamoodi masin: päikesepaneeli ja mersu ninaga aiakäru

Viljandimaa mees Ain Vätsing tõi oma insenertehnilise loomingu Järva-Jaani killavoorile välja kolmandat korda. „Minu jaoks on see kõige tavalisem aiakäru,” selgitas ta. „Koduses majapidamises leiab see igal juhul palju kasutamist.”

See „aiakäru” on siiski eriline, sest on puha elektrisõiduk. Päikesepaneel nimelt laeb akusid, akud omakorda käitavad kunagiselt tõstukilt saadud elektrimootorit, mis ongi selle liikuri jõuallikas. „Ostsin päikesepaneeli, sest kodus oli vaja akusid laadida. Seejärel tegin akudele käru, see tuli aga liiga suur ning siis leidsin, et kui see juba sedavõrd suur sai, võiks kogu see asi ise ka liikuda,” avaldas ta. „Selleks sain vanarauast veneaegse tõstukimootori. Igavesti võimas asi!”