Sõlmküsimus ⟩ Kallis kauge informatsioon... Niisiis. Andmetest ja nende kaitsmisest

Lisaks liigitub tavaliste isikuandmete alla kõikvõimalik info, mille põhjal on võimalik just sind tuvastada. Kes on see tumedate prillidega, uude erakonda kuuluv arrogantsevõitu riigikogu mingi komisjoni esimees?

Eriliigilised isikuandmed on põhimõtteliselt kõik need, mida kunagi liigitati delikaatseteks. Need on andmed, millest tuleb välja rassiline või etniline päritolu, poliitilised või usulised vaated, igasugu biomeetrilised andmed ning otse loomulikult ka terviseandmed ja kogu seksuaalsusega seotud info. Enamasti pole vaja sel puhul selgitada, miks on tegemist eriliigiliste isikuandmetega. Siin on aga ka üks huvitav erand: poliitilised vaated on eriliigilised isikuandmed, aga erakonda kuulumine, mis peaks andma vähemalt mingi indikatsiooni poliitiliste vaadete kohta, ei ole kuidagi kaitstud, vaid täiesti avalik.