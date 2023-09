Nädala intervjuu ⟩ Pille Kaisel: alla anda ei saa Metsküla kool mingil juhul

Kas see on meeldiv?

See on midagi täiesti uut. Mulle tegelikult ei meeldi olla tähelepanu keskpunktis ja ise ma sellist «populaarsust» kindlasti valinud ei oleks.

Kas on tõsi, et Lääneranna volikogu esimees Armand Reinmaa lubas teile suve algul, et kui Metsküla inimesed suu kinni hoiavad ega püüa volikogu liikmeid mõjutada, jääb kool üheks aastaks alles?

Minu teada ta otseselt niimoodi öelnud ei ole, aga me ise arvasime, et peaksime pigem hoidma madalat profiili, et siis on ehk rohkem lootust.