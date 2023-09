«26. veebruar algas nagu ikka – tegime hommikul kodunõustamist. Aga siis ühel hetkel tuli väljakutse ning pidime kiirelt tegutsema,» meenutas Preisfreund. «Kohe üldse ei uskunud, et võib midagi sellist tulla… No lihtsalt ei kujutanud ette, et niisugune asi võib praktika ajal juhtuda.»