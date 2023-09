1993. aastal näitasid eratelekanalid, et saateid on võimalik teha väljaspool telemaja. Kanal 2 otsis ja leidis tee vaatajate südamesse ning neljandasse aastakümnesse sisenetakse hoogsal sammul telekanaleid ja raadiojaamu koondava DuoMedia koosseisus. Aastate jooksul on Kanal 2st läbi käinud erinevaid tuntud nägusid ning eetrisse antud filme ja seriaale ning vaatajateni on jõudnud eestikeelseid saateid igale maitsele.