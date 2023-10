Hamasi terrorirünnakutes hukkus Eesti-Iisraeli topeltkodakondsusega mees

Välisministeeriumi andmetel on Iisraelist lahkunud 35 Eesti kodanikku. «Meile teadaolevalt on Iisraelis veel 22 lühiajaliselt riigis viibivat Eesti kodanikku, keda me teame ja keda me proovime aidata riigist välja,» lisas Tsahkna.