Nädala vastaja ⟩ Raul Ukareda otsib oma tugevust

Olete katoliiklane. Jeesuse käsk oli «armastada oma ligimest nagu iseennast». Kas seda on võimalik sõja kontekstis järgida?

Kristlased usuvad, et Jeesus on inimesena kehastunud universumi looja – kõikvõimas, kõiketeadev. Kõikvõimas ja kõiketeadev ei anna inimesele käsku, mida ei ole võimalik täita. Seega kindlasti on võimalik. Katoliku kiriku õpetuse hulka kuulub ka õpetus õiglase sõja kohta. Selle järgi on õigustatud ainult vältimatu vägivald enesekaitseks, mis on proportsioonis rünnakuga. Vahel on enesekaitseks vaja ka rünnata. See on väga tark õpetus. Kui kõik maailma juhid seda tunneksid ja järgiksid, oleks maailm palju parem paik. Armastada saab ja tuleb ka vastast. Kõik inimesed eksivad, vahel rängalt. Me kõik.