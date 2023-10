INTERVJUU ⟩ Taani sõjandusekspert: Hiina tahab Euroopale ohtlikku Venemaad

Hiina aitab Venemaad kaudselt, et see kujutaks jätkuvalt sõjalist ohtu Euroopale, mis omakorda tähendab surve avaldamist USA juhitavale liitlassüsteemile, tõdeb Odgaard.

Kui tööpäeva lõpus vaadata NATO peakorteri väravat, sõidab sealt välja praktiliselt konvoi jagu töötajate Volvosid. Samas on Volvo põhimõtteliselt Hiina ettevõtte toodetav auto, kuigi algselt oli tegu Rootsi brändiga. Kas see võiks olla midagi, mille pärast NATO peaks rohkem muretsema?

Hiina on tuntud selle poolest, et nad jälgivad kõike, mida saavad, ning koguvad infot kõige kohta. See on nende traditsioon.

Nüüd juhivad nad ka tehisintellekti osas – see on üks valdkondi, kus võib öelda, et nad on läänest ees. Sestap on nende jälgimisoskused tohutult paranenud. Ja kui vanasti võis neil olla probleeme kõigi nende andmete töötlemisega, siis tänane tehisintellekt teeb selle ilmselgelt lihtsamaks.

Üks murekohti on autod ja süsteemid, mida saab autodesse panna ja ka pruukida info kogumiseks. See on üks valdkondi, millest peaksime olema väga teadlikud, sest seal on Hiina tõesti väga tugev ja valmis kasutama kõikvõimalikke meetodeid, mille peale me tulla ei pruugi.

Oleme kuulnud ka, et nad on avanud politseijaoskondi mitmes riigis, nende seas USAs, kus on jälgitud nii Hiina enda kui ka hiina juurtega USA kodanikke. Nad võivad seda kasutada väljapressimiseks, et värvata spioone jne. See on veel üks näide ebatraditsioonilistest meetoditest, millega inimesi kontrollida ja pääseda ligi infole.