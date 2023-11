Päästjad said eile kell 14.30 väljakutse tartlastele Hiinalinnana tuntud Lääne tänavalt, kust kerkinud suur must suitsupilv paistis kaugele. Kohapeal selgus, et Lääne tänava lõpus garaažide juures põles prügihunnik, kus muu rämpsu hulgas oli ka rehve. Päästjad said põlengu kontrolli alla veerand tunniga.