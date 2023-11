Nädala reportaaž ⟩ Soome ja Venemaa piiripunktis on emotsioonid laes: «Mis te räägite? Kuidas täna suletakse?!»

Tõsi, tõeline talv valitseb ka Vartiuse piiripunktis, ja Vartius on 700 kilomeetrit lõuna pool. Piiripunktist on lähima linnani umbes 70 kilomeetrit, bussid-rongid sinna ei käi ja ilma spetsiaalselt korraldatud transpordita pole talvel võimalik kohale jõuda. Jalgrattaga sõitmine on kindel enesetapp. On raske ette kujutada, kuidas see polaarmaastikul ilma kõrvalise abita võimalik oleks.