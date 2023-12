Eesti läkitas liitlastele juba mullu sõnumi, et Venemaa taastab oma lahinguvõimekuse mõne aastaga. Nüüd on meediassegi jõudnud oletused, et Kreml võib ihata demonstreerida NATO toimevõimetust ja teha seda võib-olla Balti riikides, korraldades kasvõi mõne provokatsiooni. «Meie eesmärk ei saa olla muu kui Venemaa totaalne kaotus selles sõjas, mis ei annaks võimalust tulevikus naabrite vastu anastussõdu pidada,» lausub Ränisoo, ent küsib: «Kuid mida see kõik praktikas tähendab?»