Zelenskõi nõuab kaitseametnikelt selgemat mobilisatsiooniplaani

«See on väga tõsine arv. Mul on vaja täpselt teada: mis saab Ukraina miljonilisest, minu arvates väga tugevast armeest, mis saab nendest, kes on kaks aastat meie riiki kaitsnud? Meil on rotatsiooni ja puhkusega seotud küsimused. See peaks olema terviklik plaan,» märkis riigipea, kelle sõnul läheks mobilisatsiooniotsuse vastuvõtmine riigile maksma 500 miljardit grivnat ehk 12,2 miljardit eurot. President palus peaminister Denõs Šmõhalil ja rahandusminister Serhi Martšenkol leida võimalikke kohti eelarves mobilisatsioonikulude katteks.