Välisminister Tsahkna esines Armeenia genotsiidi asjus soologa

«Kohtumisel Armeenia välisministri Ararat Mirzojaniga rõhutasin, et eestlased on Armeenia inimestele võlgu selle eest, et me ei ole tunnustanud [Türgi 1915. aasta] genotsiidi nende rahva vastu, ja et ma alustan seda protsessi Eesti parlamendis,» kirjutas Tsahkna sotsiaalmeediaplatvormil X.